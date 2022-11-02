Президент РАН предложил отменить деление институтов на категории

На состоявшемся сегодня заседании Президиума РАН президент РАН Геннадий Красников предложил отменить деление институтов на три категории. По его мнению, категорийность, введенная в 2018 году, только мешает развиваться научным организациям.
Согласно распоряжению правительства, все бывшие академические институты разделили на три категории по эффективности: первая — получше, вторая – похуже, третья – еще хуже. Эффективность оценивали в основном по наукометрии. Во главу угла ставилось количество публикаций в научных журналах или индекс цитирования сотрудников.
В итоге после проведенной оценки 454 института, подведомственные тогда ФАНО (федеральному агентству научных организаций), а после перешедшие в Министерство науки и высшего образования, оказались разбиты на «хорошие» и похуже: к первой категории были отнесены 142 института, ко второй – 205 и 107 – к третьей.
Сотрудники научных организаций, которые попали в третью категорию, опасались, что судьба их будет после этого незавидной. К сожалению, на деле так и вышло: институтам третьей категории было отказано в обновлении оборудования, финансировали их чаще всего по минимуму. В итоге несколько институтов за неполные четыре года после деления оказались на грани закрытия.
Между тем, по мнению ученых, ряд институтов, в которых развиваются актуальные для страны направления, можно было бы спасти, к примеру, не сокращая, а, наоборот, увеличивая их финансирование.
Еще одно предложение президента РАН - обязательное согласование кандидатур, входящих в научно-технические советы различных ведомств и госкорпораций, с академией наук.
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