В России разработали классификацию постковидного синдрома, которую одобрила ВОЗ

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31 октября 2022, 19:23 Татьяна САВКИНА Источник: spbu.ru

Фото: Jens Büttner/Globallookpress

Первые упоминания постковидного синдрома появились спустя несколько месяцев после начала пандемии — весной 2020 года. Пользователи, описывая свое состояние после перенесенной болезни, называли его long covid (в буквальном переводе «долгий ковид»).

Осенью 2021 года в СПбГУ был открыт Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции имени профессора И. Шенфельлда. Именно здесь впервые в мире была собрана команда экспертов, которые сочетают реальную работу с пациентами, разработку методических рекомендаций по лечению и научную работу в сфере изучения нового вируса.

Ученые Санкт-Петербургского университета подвели итоги работы центра за год.

За год с начала работы к ним на прием пришли 524 пациента. Все они переболели COVID-19 и после почувствовали нехарактерные для себя симптомы. Обычно неприятные ощущения появлялись у них не сразу после болезни, а спустя три-четыре месяца. При этом, как ни удивительно, эксперты замечают, что постковид чаще возникал после легкого или среднего течения болезни.

Ученые отмечают - чтобы поставить диагноз «постковидный синдром», врач должен исключить любые другие патологии, а симптомы у пациента должны сохраняться больше двух месяцев.

Изучая самые разные клинические случаи, врачи Санкт-Петербургского университета разработали новую классификацию постковидного синдрома, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. В основу классификатора легло разделение пациентов по их фенотипам. Например, ученые выделили фибромиалгический тип. В таком случае пациент испытывает боли в местах прикрепления мышц, наблюдается повышенный мышечный тонус и спазмы. Другой фенотип — пульмонологический, один из наиболее часто встречающихся. Характеризуется постоянной одышкой, жгучей болью между лопаток или за грудиной при отсутствии значимых изменений на рентгенограмме и КТ грудной клетки и при исследовании сердечно-сосудистой системы. Всего ученые выделили шесть фенотипов.

На основе полученных данных ученые разработали рекомендации по лечению пациентов с диагнозом «постковидный синдром». Интересно, что помимо лекарственной терапии, врачи используют и немедикаментозные методы. Так, очень эффективным и полезным для пациентов оказывается соблюдение гигиены сна. Эксперты обратили внимание: без здорового сна не смогут эффективно работать и медикаментозные методы, организму требуется время и силы на восстановление. Именно во сне эти процессы проходят лучше всего.