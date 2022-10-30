Искусственный интеллект может выявлять больного COVID-19 по двум показателям крови

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30 октября 2022, 22:11 Татьяна САВКИНА Источник: inscience.news

Фото: ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

Российские ученые создали алгоритм, который за несколько минут может определить, болен ли человек коронавирусом.



Разработка сделает тесты на COVID-19 дешевле и быстрее - алгоритм можно использовать на компактных устройствах.



Сейчас, чтобы понять, болен ли человек коронавирусом, проводят исследование на полимеразную цепную реакцию (всем уже хорошо известный ПЦР-тест). Хотя точность такого метода достаточно высока, у него есть свои недостатки – сроки и цена. А ведь чем раньше пациент узнает об инфекции, тем быстрее он сможет начать лечение, а значит, остановить распространение инфекции.



Ученые из Петрозаводского государственного университета создали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который оперативно выявляет, болен ли человек коронавирусом. Программа анализирует 11 биомаркеров в крови и с точностью более 99% определяет наличие заболевания.



Чтобы обучить систему, ученые загрузили в нее базы данных по биомаркерам людей, проходивших тестирование на COVID-19. У людей с положительным и отрицательным результатом теста сравнили показатели крови. Искусственный интеллект выявил 11 биомаркеров, которые отличались у здоровых и больных коронавирусом людей.



Затем авторы проверили, сколько показателей нужно, чтобы однозначно определить диагноз. Выяснилось, что если алгоритм будет анализировать все 11 показателей, то точность ее предсказаний будет 100%, а если по двум или трем — 99,8% и 99,9%. Это означает, что системе достаточно буквально двух показателей, чтобы очень точно определить, болен ли человек коронавирусом.



Предложенный алгоритм позволит быстро тестировать пациентов с подозрением на COVID-19 в больницах. В ближайшей перспективе это будет не медицинский прибор, а устройство для бытового использования.