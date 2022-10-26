Разработан механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз

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26 октября 2022, 21:40 Татьяна САВКИНА Источник: «Научная Россия»

Ученые Пермского Политеха завершили исследование, результаты которого, учитывая недавние события в Балтийском море, становятся весьма актуальными и востребованными. Разработан механизм защиты магистральных трубопроводов от внешних угроз антропогенного характера, который впоследствии можно будет применять в условиях Арктики и Мирового океана.

Благодаря накопленному опыту эксплуатации и технологическому прогрессу трубопроводы считаются одним из надежных и эффективных способов грузооборота – благодаря им удается быстро и безопасно перемещать жидкие и газообразные ресурсы на большие расстояния. Однако аварии на трубопроводах по-прежнему случаются, в том числе, по вине человека.

Надежная система физической защиты магистральных трубопроводов от внешних угроз должна отвечать ряду требований, прежде всего, необходимо выявлять угрозу до начала опасного воздействия на трубопровод. Происходить это должно в автоматическом режиме, тогда как решение о применении защитных мер закрепляется за человеком. Для сокращения вероятности ложных срабатываний систему необходимо защитить от помех природного и техногенного характера.

Весь комплекс требований решается многодатчиковой системой физической защиты, которую спроектировали ученые из ПНИПУ.

Ученым удалось подтвердить эффективность представленного ими комплексного механизма из датчиков сейсмической активности и электромагнитного поля для обнаружения антропогенной угрозы и определения ее местонахождения. Дальнейшее усовершенствование системы возможно с помощью автоматизации обработки данных и ее приспособления для работы в условиях арктических температур и давления вод Мирового океана.