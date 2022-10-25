В притоке Волги обнаружен необычный вид беспозвоночных

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25 октября 2022, 19:24 Татьяна САВКИНА Источник: Источник: портал «Научная Россия»

Нехарактерное для средней полосы беспозвоночное обитает в устье реки Шача, куда поступают тёплые воды Костромской ГРЭС.



Совместная экспедиция ученых из лаборатории водных экосистем Университета Лобачевского и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН обнаружила редкого для европейской части России ветвистоусого рачка.



Этот район – место скопления многих теплолюбивых организмов. Ранее здесь находили не только ракообразных, но и тропические растения, и даже теплолюбивых азиатских моллюсков.



По версии исследователей, экзотические виды появились в притоке Волги в результате интенсивного потока грузовых судов и их балластных вод.



Акватория устья Шачи никогда не замерзает, а мели сочетаются с зарослями высших водных растений. Это идеальные условия для развития чужеродной фауны.



Ранее в притоках Горьковского, Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ экологи ННГУ обнаружили уже более пяти чужеродных теплолюбивых азиатских и северных видов.



В следующих экспедициях российским учёным предстоит изучить акклиматизацию чужеродного ветвистоусого рачка, проанализировать численность вида и его дальнейшее расселение по волжским водохранилищам.



