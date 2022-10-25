Первый российский томограф готов к серийному производству

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25 октября 2022, 18:38 Татьяна САВКИНА

Магнитно-резонансная томография представляет собой неинвазивный высокоточный метод диагностики опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, в том числе для выявления на ранних стадиях новообразований и сосудистых патологий. В России высокоточные аппараты МРТ не производятся, однако потребность в них с каждым годом растет и составляет, по оценке Российской академии наук, не менее 100 единиц в год. При этом томографы остаются самым дорогостоящим импортным медицинским оборудованием при средней стоимости около 90 млн рублей за изделие.

Разработанный в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН полноразмерный сверхпроводящий магнитно-резонансный томограф дает пространственное разрешение 0,5 мм, что позволит врачам диагностировать мельчайшие патологии. Также российский прибор показывает лучшую временную стабильность. Это важный параметр, который определяет работу томографа.

Среди преимуществ для потребителей в системе здравоохранения можно выделить то, что 70% комплектующих томографа российского происхождения. А отечественное программное обеспечение защищает технику от внешних попыток проникновения.

Российский МРТ — яркий пример импортозамещения, которого наша страна в условиях санкций стремится достичь. Предполагается, что за 5 лет при условии запуска МРТ-установки в производство, будут созданы 100 отечественных томографов, что решит вопрос импортозависимости от зарубежных аналогов. Финансирование обеспечит отечественный рынок аппаратурой высокого класса, которая при этом будет стоить на 25–30% дешевле, чем зарубежные установки.