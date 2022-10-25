Помощник Путина Фурсенко заявил, что катастрофы с «утечкой мозгов» из России не произошло

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25 октября 2022, 17:36

Андрей Фурсенко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко во вторник, 25 октября, заявил, что за последние несколько месяцев ничего катастрофического в ситуации с "утечкой мозгов" из страны не произошло.

Андрей Фурсенко отметил, однако, что есть определенные опасения, которые базируются на том, что усложнилась международная кооперация, а это имеет большое значение для многих ученых.

Помощник президента РФ уточнил, что ранее были трудности не только с обменом информацией или публикацией статей ученых из России за рубежом, но также с поставкой и обслуживанием оборудования. Теперь ситуация стала хуже, однако оценивать ее следует в конце года.