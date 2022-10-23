В России создали принципиально новый «компас» для космоса

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23 октября 2022, 21:28 Татьяна САВКИНА

Космос Цитата из т/с «Основание». реж Алекс Грейвз, Роксанн Доусон и др. 2021. США

Российские ученые создали принципиально новый прибор для ориентации космических аппаратов – построитель местной вертикали (ПМВ).

Авторы разработки - преподаватели и студенты факультета оптического приборостроения Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

Эксплуатация любого космического аппарата невозможна без системы пространственной ориентации, обеспечивающей определённое положение его осей относительно заданных направлений. Это необходимо, в частности, для направления солнечных батарей на Солнце, проведения научных экспериментов, навигационных измерений и передачи информации на Землю.

Важнейшим элементом системы ориентации является ПМВ – бортовой прибор, определяющий направление на центр планеты или звезды, вокруг которой обращается аппарат (например, Земли или Солнца).

В действующих приборах, по словам ученых из МИИГАиК, используются оптико-механическое сканирование, предполагающее использование подвижных механических узлов. В вузе разработали и запатентовали специальный объектив для ПМВ, который, по словам его разработчиков, упростит конструкцию, убрав "лишние" детали. При этом работоспособность и точность устройства увеличатся. Кроме того, новый ПМВ способен построить полную круговую панораму в 360 градусов, он легче аналогов и тратит меньше энергии.

Стоит отметить, что в мае 2022 года РОСКОСМОС определил МИИГАиК как опорный вуз ракетно-космической отрасли.