Энергоэффективные фитолампы позволят снизить затраты на электричество

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22 октября 2022, 20:46 Татьяна САВКИНА Источник: Источник: inscience.news

Фото: pixabay.com

Правильное освещение — залог успеха при выращивании растений в тепличных условиях. С помощью света можно влиять на цвет, вкус, аромат, состав антиоксидантов и объем производимых растением витаминов.



Многие годы ученые экспериментируют с источниками освещения, пытаясь подобрать оптимальные спектры и интенсивность излучения. Основная проблема заключается в том, что на разных этапах жизни растениям нужны разные характеристики освещения, корректировать которые в лампах, традиционно используемых, невозможно.



Ученые из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали фитолампу, которая способна автоматически настраивать оптимальный для растения спектр испускаемого света. Фитолампа содержит пять видов светодиодов: ультрафиолетовый, синий, зеленый, красный и дальний красный. Лампа обеспечивает автономную смену спектров в течение полного вегетационного периода различных типов растений, к тому же спектр ее излучения комфортен для работы человека за счет использования зеленых светодиодов.



Для лампы можно записать программы освещения, регулировки интенсивности излучения по стадиям роста и таймер на включение/выключение. Для каждого типа растения разработанную программу необходимо вручную задать в настройках лампы, и далее фитоизлучатель автоматически будет изменять интенсивность излучения каждого типа светодиодов в зависимости от стадии развития культуры.



В экспериментальных теплицах благодаря подбору оптимального спектра и мощности излучения удалось увеличить урожайность листового салата на 59%, а также в 2,5 раза снизить количество воды, расходуемой на образование одного грамма сухого вещества растения.



Исследования также проводились на таких культурах, как базилик, мелисса, томаты, огурцы, салат различных сортов.



Разработанная фитолампа на данный момент представляет собой экспериментальный образец, с помощью которого проводятся научные исследования с целью дальнейшей ее доработки. Повсеместное использование разработки в теплицах зависит от заинтересованности инвесторов в экономии электрической энергии и увеличении эффективности работы.