Российские учёные создали препарат для поздней реабилитации после инсульта

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22 октября 2022, 19:34 Татьяна САВКИНА Источник: festivalnauki.ru

Новый препарат для восстановления работы головного мозга после инсульта уже прошел доклинические испытания на лабораторных животных.

Учёные из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского разработали препарат для реабилитации пациентов после инсульта. Лекарство эффективно даже при применении через сутки после кровоизлияния, что расширяет возможность оказания помощи пациентам. Ранее считалось, что эффективна только та терапия, которая оказывается в течение первых шести часов после инсульта.

Повреждение, которое ткани мозга получают во время инсульта, запускает воспалительный процесс. В норме воспаление является частью восстановительного механизма, однако на практике оно часто становится хроническим и начинает мешать регенерации тканей.

В качестве основы для нового препарата было использовано вещество, которое уже применяется как ноотроп, но новые исследования показали его способность ускорять реабилитацию пациентов после инсульта. Ученые химически модифицировали вещество, чтобы повысить его биологическую активность.

Применение нового препарата приводит к десятикратному увеличению содержания в поражённом участке мозга особых иммунных молекул, которые уменьшают воспаление и останавливают разрушение нервных тканей.