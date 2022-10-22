Российские конструкторы отправят станции 5G на небо

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22 октября 2022, 12:27 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В России конструкторы разработали проект геостационарной атмосферной сети Skynet. Специалисты предлагают размещать базовые станции сотовой связи 5G на высоте 9–14 км на специальных платформах. Таким образом инженеры рассчитывают покрыть скоростным интернетом всю территорию России, включая её самые удаленные уголки.



На всю страну будет достаточно всего 600 висящих в небе платформ с передающим оборудованием, причём такое решение снизит стоимость инфраструктуры.



«Это даст безлимитный интернет по минимальным тарифам. Сеть Skynet позволит покрывать связью 5G обширные территории без наземной кабельной инфраструктуры и сетей питания», — сообщил гендиректор конструкторского бюро «Гиронавтика» Сергей Кузиков.



Для того чтобы поднять оборудование на необходимую высоту, конструкторы разработали привязные аэродинамические платформы. Это устройства с винтами с изменяемой геометрией, способные работать в различных режимах. Сначала они поднимают станцию, как вертолет, затем переключаются и начинают улавливать энергию высотных ветров — непрерывного течения воздуха в стратосфере, которое обеспечивает электричеством всю платформу. Конструкторы уже поднимали в небо прототипы своих устройств.



Ученые предлагают передавать оптический сигнал от одной базовой станции к другой прямо сквозь воздух.



«Атмосфера прозрачнее оптоволокна, скорость сигнала на 50% выше, а стоимость модулей атмосферной световой связи на порядок дешевле прокладки кабельной линии, — отметил Сергей Кузиков.



Конструкторы сообщают, что кроме базовых станций сотовых операторов на платформы можно устанавливать оборудование для видеомониторинга, навигации, цифрового вещания и других сервисов.



