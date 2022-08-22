Солнце РАН встает на Востоке

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22 августа 2022, 10:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Один из главных претендентов на пост Президента РАН академик Геннадий Красников начал свое предвыборное турне по региональным отделениям Академии. Символично начав с тех мест, где для всей страны первым встает солнце - с Дальнего Востока.



Спросите у первого, второго, третьего, десятого прохожего: "Вы знаете, что такое Академия наук? Кто ее возглавляет?" Десятый возможно вспомнит, что де-факто это главная научная организация страны. Точнее, формально таковой является. И может быть сотый вспомнит фамилию президента РАН. Информационная блокада Академии, проводимая уже лет двадцать с гаком, принесла свои плоды.



Но блокада блокадой, но и сам российский "сонм бессмертных", как называли в древней Греции членов проматери всех нынешних академий, дает немного поводов, чтобы о нем знали люди. Возможно, все изменится в ближайшее время: жесткое время, которое подкралось к нам после 24 февраля.



Все претенденты на пост Президента РАН говорят об одном: "Надо возвращать авторитет Академии и академикам!" Вот только пути предлагают различные. Нынешний руководитель академик Александр Сергеев, идущий на второй срок, давно говорит о постепенном завоевании доверия и уважения (взаимного!) между властью и наукой. Некоем "консенсусе". Этакий "вальс бостон": кавалер кормит даму ужином и танцует ее. Дама иногда взбрыкивает, но в общем и целом все всё понимают.



Его главный оппонент - академик Геннадий Красников, человек-футляр, открыл свой план буквально на днях, за месяц до голосования. Среди дальневосточных коллег, исторически обиженных на Москву, Геннадий Яковлевич в ряду мер, которые он предпримет, если выборная фортуна улыбнется (передача ВАК Академии, решение социальных вопросов, апеллирование к российскому закону в части согласования всех государственных решений и т.д.) назвал и чисто родные сакральные методики повышения авторитета.



- Президент Академии наук должен сам лично контактировать с первыми лицами страны, как это было раньше. Уровень работы президента РАН - это президент, премьер, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, первые лица в министерстве обороны, в Федеральной службе безопасности и другие. Вот уровень, с кем должен работать президент РАН. И причем не просто позвонил по телефону раз в два-три месяца! Нет, это работа фактически в каждодневном режиме. Если президент работает в таком формате, то, я думаю, что и наши возражения по многим документам просто не смогут быть проигнорированы.



И когда президент работает на таком уровне, то, соответственно, у вице-президента - это уровень министров или его заместителей. Все это, в свою очередь, поднимает и авторитет наших членов Академии наук. Потому что, если президент работает с замминистра, то членов Академии наук зачастую не принимают даже обыкновенные чиновники во всех министерствах, особенно в Минобрнауки. Одно следует за другим, - уверен академик, принимавший на базе "Микрона", который он возглавляет, всех этих первых лиц.



И это был булыжник в огород оппонента Сергеева, который за пять лет президентства всего раза три встречался с президентом Владимиром Путиным. И если Сергеева иногда называют "романтиком науки", то Красников жесткий прагматик. Правда, осталась за кадром перспектива развития РАН как встроенного в госсистему управления научного института, после ухода со своего поста ещё не пришедшего на него Геннадия Яковлевича и вечного Владимир Владимировича. Как известно из истории государства российского, новые цари стараются разрушить любые памятники прежним.



Видимо, не случайно практически в то самое время, когда над Владивостоком вставало солнце нового почти президента РАН, несколько весьма читабельных телеграм-каналов разродились написанным под копирку текстом, в котором "Микрон", возглавляемый Красниковым, назван убыточным, а сам академик агентом МИ-6.



Кстати, надо отметить, что тексты как против, так и за Красникова (были и такие) написаны крайне непрофессионально. И рассчитаны скорее на обывателя, чем на членов Академии, которые в итоге и будут голосовать.