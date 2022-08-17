Ученые из Мельбурнского университета в Австралии хотят возродить вымершего сумчатого волка

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17 августа 2022, 10:46 Источник: ТАСС

Главный кампус Мельбурнского университета в Парквилле / Polly clip / https://commons.wikimedia.org

Австралийские ученые из Мельбурнского университета планируют возродить и вернуть в дикую природу вымершего тасманийского сумчатого волка. Об этом сообщается на официальной странице университета в социальной сети Twitter.

В сообщении сказано, что исследовательская лаборатория Мельбурна вместе с партнером — американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences — готова применить технологии редактирования ДНК и с помощью системы редактирования генома CRISPR возродить животное.

«Уверен, что уже через 10 лет у нас может появиться первый живой детеныш тилацина», - говорит руководитель исследовательской лаборатории Эндрю Паск.

Как отмечается в сообщении, компания Colossal Biosciences предоставит ученым Мельбурнского университета грант в размере 10 миллионов долларов. Это позволит команде из 50 австралийских и американских ученых реализовать проект возрождения тасманийского сумчатого волка.