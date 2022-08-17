Ученые из Мельбурнского университета в Австралии хотят возродить вымершего сумчатого волка

Австралийские ученые из Мельбурнского университета планируют возродить и вернуть в дикую природу вымершего тасманийского сумчатого волка. Об этом сообщается на официальной странице университета в социальной сети Twitter.
В сообщении сказано, что исследовательская лаборатория Мельбурна вместе с партнером — американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences — готова применить технологии редактирования ДНК и с помощью системы редактирования генома CRISPR возродить животное.
«Уверен, что уже через 10 лет у нас может появиться первый живой детеныш тилацина», - говорит руководитель исследовательской лаборатории Эндрю Паск.
Как отмечается в сообщении, компания Colossal Biosciences предоставит ученым Мельбурнского университета грант в размере 10 миллионов долларов. Это позволит команде из 50 австралийских и американских ученых реализовать проект возрождения тасманийского сумчатого волка.