Утверждён план мероприятий Десятилетия науки и технологий

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8 августа 2022, 10:25 Татьяна САВКИНА Источник: Правительство России

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Работа будет идти в рамках 18 инициатив и проектов с 2022 по 2031 год. Они будут нацелены на привлечение талантливой молодёжи в сферу научных исследований и разработок, подключение опытных специалистов к решению важнейших для страны технических задач, а также знакомство людей с достижениями учёных.

На решение задачи привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок нацелены пять инициатив. Это "Научные детские площадки", "Научное волонтерство", "Наука рядом", "Школьники в научно-технической деятельности", "Наука побеждать". Каждая из инициатив предлагает уникальный формат диалога ученых с разными аудиториями и средами.

Также пять инициатив сгруппированы под задачу содействия вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. Это инициативы "Снова в школу", "Проектирование будущего", "Работа с опытом", "Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества", "Решения и сервисы для профессионального сообщества". Все они опираются на новые и уже апробированные практики повышения эффективности коммуникации между ключевыми участниками научно-образовательной сферы.

Актуальность и масштаб задачи повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан подтверждены шестью инициативами: "Наука для всей семьи", "Наука как искусство", "Научно-популярный туризм", "Инфраструктура для популяризации науки, создание контента", "Юбилейные мероприятия", "Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры".

Ряд инициатив связан с созданием и продвижением на внутреннем и мировом рынках наукоемких продуктов и услуг. Они должны обеспечить конкурентноспособность России в сфере высоких технологий, что, в конечном итоге, позволит достигнуть технологического суверенитета и гарантировать экономическую безопасность.