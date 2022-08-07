Древняя загадочная инсталляция обнаружена в пещере Челябинской области

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7 августа 2022, 21:34 Татьяна САВКИНА Источник: МГУ

Она представляет собой ямку, окруженную своего рода частоколом из костей. Подобных древних инсталляций в России ранее не находили.

Студенты исторического факультета МГУ обнаружили сложную структуру в Серпиевской-2 пещере — третьем подземном памятнике с настенными палеолитическими изображениями на территории нашей страны (после Каповой и Игнатьевской пещер).

Остатки структуры, созданной, по всей видимости, около 14 тысяч лет назад, представляют собой специально выкопанную около стены пещеры ямку с вертикально вбитыми или, скорее, поставленными туда костями и зубами крупных животных Ледникового периода: лошади, бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя, волка и прочих. Некоторые кости были заклинены специально подобранными камнями.

Над ямой и в непосредственной близости от нее на стенах доисторическим художником были созданы изображения, среди которых выделяется фигура северного оленя — очень редкого образа в бестиарии палеолитических художников Южного Урала.

Сейчас говорить о предназначении этой конструкции еще рано: необходимо продолжение полевых и лабораторных исследований. Возможный геометрический знак — черная точка — на скальной стенке ямки аналогов не имеет в принципе», — рассказал руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ доктор исторических наук Владислав Житенев.