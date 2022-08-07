Новая методика повысит эффективность противораковых лекарств

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7 августа 2022, 19:39 Татьяна САВКИНА Источник: Национальная научная сеть

Ученые во всем мире, разрабатывая сегодня препараты для лечения онкологии, в первую очередь стремятся найти эффективные способы борьбы с болезнью за счет адресного воздействия на раковые клетки, создать лекарство, убивающее клетки больные и не затрагивающее клетки здоровые. Но не менее важным является и разработка средств доставки такого лекарства к «полю битвы».

Российские ученые впервые в мире разработали протокол, позволяющий готовить специальные полимерные капсулы для различных лекарств.

Сотрудники Лаборатории нано-биоинженерии Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Сеченовского университета и Реймсского университета (Франция) провели систематические исследования специфических функций капсул, влияющих на их взаимодействие с компонентами биологических жидкостей человека, биораспределение в его организме и эффективность точечной доставки.

Сама капсула – это лишь платформа, транспортное средство, своеобразный ракетоноситель. Но ее структура имеет непосредственное отношение к тому, что будет происходить после действия лекарства.

Сейчас ученые заняты работой по уменьшению токсичности капсул, исследованиями их вторичных эффектов на клеточных культурах и животных.

Клинические испытания на человеке пока не проводятся, но скорость развития научной мысли дает надежду, что эффективное средство доставки противоопухолевых лекарств, не снижающее качество жизни пациента, будет получено в ближайшие годы.