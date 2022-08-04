Ущерб от природных катаклизмов поможет снизить управление рисками

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4 августа 2022, 15:20 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

Изменение глобального климата приводит к тому, что природные бедствия случаются все чаще.

Это особенно касается наводнений и засух. Они приводят к гибели людей и повреждению инфраструктуры. Поэтому ученые ищут и разрабатывают как новые методы предотвращения природных катаклизмов, так и способы их прогнозирования и защиты населения.

Исследователи из Международной ассоциации гидрологических наук, в которую вошли ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова, показали, что надлежащее управление рисками значительно снижает ущерб, которые приносят природные катаклизмы. Это было продемонстрировано на примере наводнений и засух в России.

«Анализ подтвердил наше предположение о том, что надлежащее управление рисками обычно помогает уменьшить ущерб» — рассказала Наталья Фролова, доктор географических наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Определено три фактора снижения ущерба в будущем: эффективное управление рисками и чрезвычайными ситуациями, большие инвестиции, а также улучшенные системы раннего предупреждения и контроля в режиме реального времени.