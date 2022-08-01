Создан новый компонент для лечения поражений легких

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали новый ряд химических комбинаций, способных подавлять тяжелое воспаление легких. Благодаря разработке на фармацевтическом рынке могут появиться новые лекарственные средства для терапии тяжелых форм гриппа и Covid-19. Но, в отличие от аналогов, полученные соединения не угнетают иммунитет.
Ученые создали метод синтеза новых химических соединений, способных подавлять активность интерлейкина-6. Это группа молекул, играющая важную роль в иммунном ответе. Однако в некоторых случаях избыток интерлейкина вызывает неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и угрожает жизни пациентов. Новые соединения помогут удерживать эту опасную реакцию.
В настоящее время в медицине используют вещество дексаметазон. Оно угнетает иммунитет, что в некоторых случаях является нежелательным побочным эффектом. Новые соединения демонстрируют противовоспалительный эффект на уровне дексаметазона, однако при этом не подавляют иммунитет.
Результаты исследования позволят получить новые безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. В первую очередь — с тяжелыми формами гриппа и Covid-19. Специалисты планируют перейти к созданию лекарственного средства с заявкой на предклинические испытания в Минздрав России.
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