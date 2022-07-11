Состоялось заседание Оргкомитета VIII Всероссийской премии «За верность науке»

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11 июля 2022, 14:11 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

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Премия «За верность науке» присуждается с 2015 г. за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. В 2021 г. премия вошла в список наиболее значимых мероприятий Года науки и технологий и установила рекорд по количеству поданных заявок.

Сегодня состоялось первое заседание Оргкомитета премии.

В этом году утверждены несколько специальных номинаций, среди которых «Научный журналист года», «Научный фотограф года», «Научный режиссер года». Председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин поддержал решение министерства науки и высшего образования России вновь включить номинацию «Защита исторической правды».

Прием заявок начнется с 14 июля, а уже в ноябре премию получат выдающиеся популяризаторы науки и ученые России. Также участники будут награждены специальными призами от Ростеха, Роскосмоса и Росатома за популяризацию отечественных разработок, атомной и космической отраслей.