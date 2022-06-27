Вузы Южного Урала определят вектор научно-технического развития региона

Аргументы Недели. Челябинск → Наука

27 июня 2022, 14:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске началась стратегическая сессия Московской школы управления Сколково. В течение 5 дней участники семинара – представители южноуральских университетов, ключевых компаний и предприятий - определят направления, в которых Челябинская область может стать лидером в России и мире.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Алексей Текслер. Он пожелал участникам продуктивной работы и отметил, что формированию новой научно-образовательной среды в Челябинской области будет способствовать межвузовский кампус мирового уровня. Его научно-образовательное направление тоже станет предметом обсуждения во время стратегической сессии.

Заместитель министра образования и науки РФ Андрей Омельчук в обращении к участникам семинара подчеркнул важность развития технологического суверенитета страны, а также привлечения к этому процессу молодежи.