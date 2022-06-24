Изобретения челябинских школьников отметили в Москве

Аргументы Недели. Челябинск → Наука 13+

24 июня 2022, 09:02 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена пресс-службой минобразования Челябинской области

Подростки успешно представили на Всероссийском конкурсе «Инженерные кадры России». Юным изобретателям Южного Урала вручены 2 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые и еще 8 наград в спецноминациях.

Воспитанники челябинского детского технопарка «Кванторум» Егор Суетин и Дмитрий Хусаинов собрали макет «Долголета». Это беспилотник на водородно-топливной установке. «Долголет» может подзаряжаться прямо в воздухе за счет реакции распада молекул водорода на протоны и электроны.

Анастасия Звягинцева, Анастасия Гараева, Максим Пролежаев и Дмитрий Новиков представили на конкурс тренажер для восстановления работоспособности пальцев рук после инсульта. «Это третья версия устройства, доработанная после множества консультаций с врачами. Прибор очень прост в использовании, выполнен из пластика, в отличие от его прототипа, который был сделан из фанеры», - рассказала Анастасия Звягинцева.

Детские идеи могут быть востребованы и воплощены на практике, уверена директор челябинского Информационно центра по атомной энергии Лариса Матвеева. «Возрастной закон развития креативности максимально прост - если креативность не развивать (как минимум просто поддерживать), то с возрастом она угасает, - отметила эксперт. - Поэтому детские идеи и изобретения часто интереснее, чем взрослые. Ведь ребенок еще не знает, что «так нельзя, что это невозможно». И крупные корпорации уже несколько десятилетий назад поняли, что если попросить детей решить ту или иную «производственную проблему», то они получат десяток идей, которые можно «довести до ума», детализировать, проверить на «реальность воплощения»».

Ценность проектов челябинских школьников отметил и заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин. «Если данные рацпредложения воплотятся в жизнь и будут помогать людям – это просто замечательно!».