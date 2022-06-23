Экс-премьер Украины Азаров о развале науки: «Все, у кого была голова на плечах, убежали»

Аргументы Недели → Наука 13+

23 июня 2022, 14:19

Научный мир, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров рассказал о плачевных последствиях для науки республики многих лет пренебрежения отраслью. В интервью изданию «Украина.ру» политик и общественник отметил, что лучшие специалисты просто покинули страну.

Азаров отметил, что удар нанесло двадцатилетнее невнимание к науке со стороны властей Украины. Всё это время ее финансировали по остаточному принципу. Зарплаты сотрудникам и коммунальные платежи – вот на что выделял Киев деньги научным кругам. Сильные специалисты, «у кого голова была на плечах, либо убежали, либо перешли куда-то».

«Наука держится на подвижниках, у которых голова кипит от идей. Надо только это кипение перевести в нормальное русло», − отметил политик, подчеркнув, что не желает задеть оставшихся учёных, кому зачастую просто некуда деваться в силу возраста и скудности средств.

По мнению бывшего украинского премьера, для возрождения науки здесь нужна специальная группа, состоящая из академиков, подвижников, ученых-практиков, − всех, кто знает, как воплотить любую идею и тех, кто умеет заниматься организацией всех этих процессов.

Но в условиях политического безвременья это сделать, по мнению Азарова, трудно, но необходимо.