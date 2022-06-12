История российской этнографии: когда и как собирались знания

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12 июня 2022, 17:37 Татьяна САВКИНА Источник: Портал «Научная Россия»

Сегодня, в День России, по всей стране проходят сотни праздничных мероприятий, отражающих богатство и разнообразие культурных и национальных традиций народов огромной страны. Сейчас в России проживает около 160 национальностей, и каждая имеет свою историю.

По мнению ученых, этнографическая наука начала развиваться в России еще в XI в. Уже у автора «Повести временных лет» мы находим немало этнографических сведений и «вполне определенную историко-этнографическую концепцию — идею единства происхождения славян, идею собирания славянских и неславянских народов Восточной Европы, живших вначале “кождо с родом своим”, под единой властью киевских князей», — подчеркивает историк и этнограф С.А. Токарев.

Многие летописи, жития и хождения — настоящий кладезь этнографических сведений. Один из самых ярких примеров — «Хождение за три моря...» Афанасия Никитина, тверского купца, который в 1466 г. отправился в Индию через Каспий, Кавказ, Персию и Аравийское море.

Начало XVIII в. ознаменовалось выходом одной из первых в мировой истории этнографических монографий. Речь идет о сочинении «Краткое описание о народе остяцком», которое в 1715 г. написал путешественник и миссионер Г.И. Новицкий.

Важную роль в развитии российской этнографии сыграл историк В.Н. Татищев, в чьих трудах исторические и географические сведения переплетаются с этнографическими. Особенно много внимания В.Н. Татищев уделял народам Сибири. В 1734 г. он даже составил анкету для сбора материалов о народах Сибири. «Эта анкета — по сути, первая научная программа по собиранию естественно-исторического, археологического и этнографического материалов. Данная анкета была предтечей многочисленных анкет XVIII в., сыгравших значительную роль в изучении народов России. В этнографической части она представляла собой выдающееся явление в литературе своего времени», — отмечает историк З.Д. Титова. В 1737 г. В.Н. Татищев разослал по сибирским провинциям и канцеляриям вторую редакцию анкеты, которая содержала 198 вопросов по этнографии, истории, языкам и культуре. Благодаря анкете удалось получить чрезвычайно интересные сведения о верованиях, обрядах, религии, домашнем быте и истории народов Сибири.

В XIX в. этнография выделилась в самостоятельную научную отрасль. В 1845 г. появилось Русское географическое общество (РГО), и одним из его первых четырех отделений было этнографическое. Задача этого отделения формулировалась так: «Познание разных племен, обитающих в нынешних пределах государства, со стороны физической, нравственной, общественной как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов». Спустя год была организована первая этнографическая экспедиция Русского географического общества: академик А.М. Шегрен исследовал племена Курляндии и Лифляндии.

Во все уголки империи была разослана составленная отделением этнографии программа по сбору этнографических сведений. При этом ученых интересовало не только русское население, но и переселенцы, проживающие в империи. Результаты программы были впечатляющими: в научном архиве РГО хранится несколько тысяч рукописей. Собранные данные стали прекрасным подспорьем для многих трудов: например, В.И. Даль использовал их при работе над «Толковым словарем живого великорусского языка», А.Н. Афанасьев — при работе над сборником «Русские народные сказки». Многие фольклорно-этнографические материалы, собранные в XIX в., востребованы в науке по сей день.

Еще одним важным источником информации были полевые исследования. С 1846 по 1915 г. было проведено более 130 экспедиций. В 1880-е гг. при отделении этнографии появились специализированные комиссии по изучению сказок, песен и обычаев разных народов. Исследователи не ограничивались территорией Российской империи. Так, в 1869 г. Н.Н. Миклухо-Маклай предложил провести экспедицию на острова Океании. Он стал первым ученым, исследовавшим быт и традиции папуасов Новой Гвинеи.

В 30-е гг. ХХ столетия, когда, по замечанию члена-корреспондента РАН А.В. Головнева, «наука о народах попала в политическую опалу», отделение этнографии временно прекратило работу и возобновило деятельность в год столетнего юбилея Русского географического общества (1945), уже после окончания Великой Отечественной войны.

К началу нового столетия вопросами этнографии занимались лишь несколько комиссий в разных регионах страны, однако в 2009 г. начали воссоздаваться традиционные отделения и комиссии Русского географического общества. В 2013 г. возобновила работу и Этнографическая комиссия. Ученых продолжают интересовать фундаментальные вопросы, которые касаются происхождения этносов, культурных и национальных традиций.