Дорожная пыль увеличивает риск рака у жителей мегаполисов

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10 июня 2022, 22:30 Татьяна САВКИНА Источник: inscience.news

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На мелких частицах, которые входят в состав дорожной пыли, легко оседают и закрепляются более опасные загрязняющие вещества — тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Среди последних наиболее опасным считается бензапирен, поскольку его попадание в организм человека увеличивает риск развития рака. Бензапирен выделяется в атмосферу при сгорании топлива в автомобильных двигателях и с выбросами промышленных предприятий.

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова проанализировали содержание бензапирена в дорожной пыли Москвы, а также выявили наиболее загрязненные участки города. Исследователи собрали 160 образцов пыли во всех районах города с поверхности дорог, имеющих разную транспортную нагрузку.

Авторы впервые определили, как влияют ширина и длина улиц и средняя высота ограничивающих их зданий на содержание бензапирена в дорожной пыли. Здания высотой более двадцати метров вызывают ухудшение продуваемости улиц, что усиливает аккумуляцию бензапирена в 1,6 раза. Ориентация улиц с севера на юг, то есть перпендикулярно направлению преобладающих в Москве ветров, также препятствует циркуляции воздуха.

Среднее содержание бензапирена на территории Москвы составило 0,23 миллиграмма на кг, что почти в 53 раза превысило его уровень в почвах за пределами города. При этом наиболее загрязненными были дворовые территории, используемые жителями для парковки автомобилей. Здесь килограмм пыли содержал один миллиграмм бензапирена, что почти в 20 раз выше предельно допустимой концентрации.

Наибольшее количество бензапирена было обнаружено в пробах из Северного, Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов. Именно в этих зонах располагаются крупные промышленные объекты — мусоросжигательные заводы и ТЭЦ, а также чаще всего возникают пробки. Чтобы оценить, какую угрозу бензапирен представляет здоровью москвичей, ученые рассчитали, какое его количество ежедневно поступает в организм жителей при вдыхании, заглатывании пыли, а также при попадании на кожу. В центре, на севере и северо-востоке города концентрации бензапирена превысили норму в пятьдесят раз, что увеличивает риск развития у людей онкологических заболеваний в 2–3 раза, по сравнению с остальными частями города.