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Аргументы Недели Наука 13+

В России создали дрон-грузовик

, 22:18 Источник: inscience.news

В России создали дрон-грузовик
Аэрокосмическая экосистема

Ученые из лаборатории аэрокосмических систем МГУ и инженеры компании «Аэрокосмическая экосистема» разработали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов.  

Разработка сможет переносить грузы весом до 250 кг на расстояние до 150 км. Важное преимущество этой разработки — использование и бензинового двигателя, и электромотора.

Специалисты из разных стран пытались разрабатывать гражданские грузовые дроны, однако на данный момент пока что их запрещено использовать - потеря контроля над беспилотником или его перехват могут привести к плачевным последствиям.

Сегодня в рамках экспериментально-правовых режимов разрешено использование беспилотников с грузоподъемностью до 30 кг.

 

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