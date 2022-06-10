В России создали дрон-грузовик

Ученые из лаборатории аэрокосмических систем МГУ и инженеры компании «Аэрокосмическая экосистема» разработали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов.
Разработка сможет переносить грузы весом до 250 кг на расстояние до 150 км. Важное преимущество этой разработки — использование и бензинового двигателя, и электромотора.
Специалисты из разных стран пытались разрабатывать гражданские грузовые дроны, однако на данный момент пока что их запрещено использовать - потеря контроля над беспилотником или его перехват могут привести к плачевным последствиям.
Сегодня в рамках экспериментально-правовых режимов разрешено использование беспилотников с грузоподъемностью до 30 кг.