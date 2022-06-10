Живая человеческая кожа для роботов

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10 июня 2022, 22:07 Татьяна САВКИНА Источник: inscience.news

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Биогибридные роботы состоят из искусственных тканей или материалов, имитирующих их свойства. До создания роботов, не отличимых от человека, ученым еще далеко. Но исследователи из Японии еще на один шаг приблизились к достижению этой цели, создав для роботов человеческую кожу.

При создании гуманоидных роботов важно сделать их похожими на человека, так как это повысит эффективность общения с ними. Силиконовая кожа отдаленно напоминает человеческую, но из нее нельзя изготовить мелкие текстуры, например, морщины. Кроме того, она не обладает функциями живой ткани.

Чтобы создать кожу для робота, ученые погружали пальцы робота в цилиндр, наполненный раствором коллагена и дермальных фибробластов человека — двух основных компонентов соединительной ткани кожи. Кожа получилась достаточно прочной и эластичной, чтобы выдерживать деформацию при движениях пальцев. Внешний слой отталкивал воду, а при ранении кожа даже могла самовосстанавливаться.

«Мы удивлены тем, насколько хорошо ткань кожи прилегает к поверхности робота, — говорит соавтор исследования Шоджи Такеучи. — Но эта работа — лишь первый шаг к созданию роботов, покрытых живой кожей».

Кожа робота не может долго существовать без постоянного снабжения питательными веществами. В дальнейшем ученые планируют решить эти проблемы, а также внедрить в кожу более сложные функциональные структуры, такие как сенсорные нейроны, волосяные фолликулы, ногти и потовые железы.