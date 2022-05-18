Чтобы вернуть из-за границы сотню лучших умов, нужно вложить миллиард и не дать его разворовать

Аргументы Недели → Наука 13+

18 мая 2022, 17:26

Усилившиеся в последнее время антироссийские настроения на Западе подтолкнут к возвращению в страну сотни учёных. Государству остаётся всего-то создать для них приличные условия. Но в этом-то как раз всегда таилась проблема.



Чиновники уже рассмотрели якобы сформировавшуюся «тенденцию к возвращению». По официальной статистике, в 2021 г. в Россию вернулись 78, 5 тыс. репатриантов. А в первом квартале 2022 г. на постоянное место жительства в Россию собиралось приехать порядка 27 тыс. человек. И 16 тыс. реально явились к нам с чемоданами. Репатриантам уже доступны компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы. Правда, высококвалифицированным специалистам для работы нужно нечто большее, чем бесплатные авиабилеты.



По оценке ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, в западных странах живёт около 800-900 тыс. уроженцев России с высшим образованием, или около 0, 7% населения нашей страны. Наша наука больше пострадала не из-за отъезда учёных, а из-за их вынужденного перехода в другие сферы деятельности внутри страны. Чтобы выжить, люди начали заниматься чем попало и оказались потеряны для науки безвозвратно.



Амбиции великой державы без науки – ничто. Но кампания по «возвращению умов» из-за рубежа очень напоминала попытки вернуть зубную пасту обратно в тюбик. В 2011 г. Минобрнауки опубликовало проект постановления об упрощении въезда в страну для иностранных учёных. Миллиарды рублей потратили на рекламу и всевозможные пиар-мероприятия, на которых проводились аналогии с Петровской эпохой, когда в страну приглашались лучшие умы Европы. Хотя при ближайшем рассмотрении наблюдались обычные миграции специалистов среднего уровня.



Образцово-эффективная программа «возврата умов» реализована в Китае: каждому возвращенцу – американская зарплата, жильё, подъёмные, машина с водителем и 3 тыс. долларов за каждую публикацию. В России чиновники говорят, что «взяли лучшее из мирового опыта». На привлечение учёного из-за рубежа выделили 150 грантов в год по два миллиона рублей каждый. Один миллион – на зарплату учёного, и один – на организацию его работы. Получается 33 тыс. долларов в год, хотя в США даже молодые безвестные исследователи меньше 40 тыс. не получают.



Работа одного серьёзного исследователя будет обходиться в 10-20 млн долларов в год. Чтобы вернуть из-за границы сотню лучших умов, нужно вложить миллиард и не дать его разворовать.



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