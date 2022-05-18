От чего может погибнуть планета Земля

Аргументы Недели → Наука 13+

18 мая 2022, 09:34

Уже не одно десятилетие учёные обсуждают сценарии грядущего апокалипсиса, выстраивают свои прогнозы. Причин возможной гибели Земли озвучивается великое множество. Вот лишь некоторые из самых последних.



Так, наиболее вероятным сценарием ныне считается столкновение с кометой или астероидом. Правда, размер космического тела должен быть поистине гигантским. В качестве примера можно привести астероиды Паллада и Веста. От столкновения может испариться вся влага на Земле, что неминуемо приведёт к гибели всего живого.



Ещё одной причиной катастрофы может стать резкое падение уровня кислорода на планете. Спровоцировать его способно глобальное похолодание. По версии науки, нечто подобное имело место 450 миллионов лет назад.



Впрочем, учёные стараются быть осторожными со своими прогнозами. Одна из гипотез на базе нескольких математических моделей гласит, что примерно через миллиард лет всё живое на планете погибнет благодаря глобальному дефициту кислорода. Спровоцирован он будет повышенной солнечной активностью в связи с угасанием звезды.



Кризис может быть обусловлен и вполне приземлёнными причинами. Так, в организации с красноречивым названием Римский клуб предполагают, что в 2040 году может наступить крах в связи с остановкой экономики и промышленности. Но ясно одно – гибель планеты и исчезновение цивилизации не одно и то же.