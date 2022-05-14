Рогозин: космонавты «Роскосмоса» не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner

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14 мая 2022, 13:53

Дмитрий Рогозин, фото из соцсети

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner не при каких условиях.

Рогозин заявил в эфире «России 24», что если даже удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах, наших космонавтов на Boeing Starliner не отправят.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией «Боинг», Starliner «аварийно слетал в первый раз, второй раз вообще не смог летать».

Рогозин отметил, что сейчас американцы попытаются его запустить. «Но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Антироссийские санкции США и ЕС влияют на партнерство США и России в космической отрасли.