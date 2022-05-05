Почему учёные топчут память своего коллеги Александра Зиновьева, юбилей которого распорядился отметить Путин

Александр Зиновьев (1922–2006) – грандиозный русский философ, социолог, писатель, орденоносец Великой Отечественной войны. Одиг из главных идеологов России рубежа тысячелетий. Безупречный патриот, который, будучи изгнан в 1978 году на Запад, отказался от западных грантов и стипендий, не бросил ни одного камня в свою страну и вернулся домой в 1999-м – в связи с натовскими бомбардировками Югославии.
Вдова и соратница мыслителя, директор Биографического института Александра Зиновьева, руководитель Международного научно-образовательного центра им. Зиновьева в МГУ, философ Ольга Зиновьева обратилась в Следственный Комитет РФ в связи с оскорблением достоинства и клеветой на ветерана Великой Отечественной войны. - На сайте Института философии и права Сибирского отделения РАН размещена книга «Человек у зеркала: Антропология автобиографии». Автор седьмой и восьмой глав (некий Смирнов) в непостижимо разнузданной форме нанёс публичные оскорбления памяти моего покойного мужа. Оклеветал его, - рассказывает АН вдова героя. - Я испытываю белую ярость. Любящая женщина всячески оберегает избранника своей жизни. Мне всё равно, под какими академическими мантиями и под какими «крышами» пребывают эти подонки, осуществляющие циничную вендетту, – я не позволю глумления над памятью моего мужа. Вся его жизнь была восхождением на Голгофу, и он шёл по жизни с высоко поднятой головой, с честью, которой могла бы позавидовать вся Академия наук.
К выпуску упомянутой книги имеет прямое отношение Институт философии РАН (центральное научно-исследовательское философское учреждение страны). Президент В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2022 году столетия со дня рождения Александра Александровича Зиновьева, и произошло это никак не благодаря ИФ РАН, скорее вопреки. На встрече с министром науки и высшего образования В.Н. Фальковым вдова учёного запретила ИФ РАН проводить какие-либо мероприятия в память о своём муже, пока не получит извинений – публичных извинений! – от руководства института.
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