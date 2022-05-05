Российская гражданская наука нуждается в срочной эффективной мобилизации

Аргументы Недели → Наука 13+

5 мая 2022, 14:32

Текущие мировые события поставили её перед необходимостью выбирать между возрождением и окончательным исчезновением. Проблемы и перспективы развития отечественной науки проанализировал экономист Александр Гусев. По мнению эксперта, научное сообщество не готово мобилизоваться, его устраивает многолетняя стагнация и формальная деятельность.



Возрождать науку в условиях международной изоляции можно и нужно, однако на этом пути есть два серьёзных препятствия, считает А. Гусев. Первое – это внешнее противодействие, второе – наличие внутренних противников. О том, что нынешняя научная элита не всегда поддерживает политику государства, свидетельствует коллаборационистская позиция Президиума РАН. Кроме того, развитию отечественной науки мешают дефицит грамотных управленцев, отсутствие чётких программ возрождения и государственной заинтересованности.



Несмотря на инертность научной элиты, решать проблему нужно срочно. Эксперт видит выход в формировании федеральной структуры, наделённой чрезвычайными полномочиями. Она должна планировать, координировать и финансировать из бюджета все НИОКР. Нужно также создавать государственные корпорации для управления сельскохозяйственной и медицинской научными отраслями. Кроме того, необходима реструктуризация государственных фондов, результативность которых сейчас сомнительна.



