Российская гражданская наука нуждается в срочной эффективной мобилизации

Текущие мировые события поставили её перед необходимостью выбирать между возрождением и окончательным исчезновением. Проблемы и перспективы развития отечественной науки проанализировал экономист Александр Гусев. По мнению эксперта, научное сообщество не готово мобилизоваться, его устраивает многолетняя стагнация и формальная деятельность.
Возрождать науку в условиях международной изоляции можно и нужно, однако на этом пути есть два серьёзных препятствия, считает А. Гусев. Первое – это внешнее противодействие, второе – наличие внутренних противников. О том, что нынешняя научная элита не всегда поддерживает политику государства, свидетельствует коллаборационистская позиция Президиума РАН. Кроме того, развитию отечественной науки мешают дефицит грамотных управленцев, отсутствие чётких программ возрождения и государственной заинтересованности.
Несмотря на инертность научной элиты, решать проблему нужно срочно. Эксперт видит выход в формировании федеральной структуры, наделённой чрезвычайными полномочиями. Она должна планировать, координировать и финансировать из бюджета все НИОКР. Нужно также создавать государственные корпорации для управления сельскохозяйственной и медицинской научными отраслями. Кроме того, необходима реструктуризация государственных фондов, результативность которых сейчас сомнительна.
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