Российская наука под санкциями: индивидуальные связи сохраняются, с организациями сотрудничество прекращено

Западные страны уже с 25 февраля текущего года начали расторгать контракты и отменять совместные с Россией научные программы. Первой стала Германия, к ней присоединились государства Прибалтики, Финляндия, Дания. Французские и канадские организации ограничили партнёрство, Великобритания заявила о прекращении выплат по грантам. При этом сотрудничество с отдельными представителями российской науки продолжается и поощряется. Тем не менее, учитывая общемировую тенденцию командной работы, сохранение научно-технических связей на прежнем уровне затруднительно, изоляция России неизбежна.
Сотрудник ВШЭ, профессор Ирина Дежина, обозначила положительные моменты сложившейся ситуации. Теперь для подтверждения квалификации и получения вознаграждений российским представителям науки не нужно публиковаться в иностранных изданиях. Одновременно возрастает значимость прикладных направлений, что необходимо для развития собственной технологической базы.
Отрицательно, по мнению эксперта, на отечественной науке скажутся санкции, наложенный на международные конференции. Сотрудничество в этой сфере затруднено не только по политическим, но и по экономическим причинам. Отключение России от SWIFT делает невозможным оплату участия в конгрессах, приобретение подписок на научные издания. Проблемы возникнут и с оборудованием, которое на 80% закупалось за границей, однако это должно подтолкнуть развитие собственного приборостроения. Существенного оттока кадров из страны эксперты не ожидают.
Аргументы Недели → Самое читаемое
ООН и МКК затеяли эпопею с эвакуацией из Азовстали, чтобы вытащить оттуда канадского генерала и не только его
В Минобороны заявили, что ВС России и силы ДНР уничтожают огневые позиции ВСУ на заводе «Азовсталь»
- #ЗАУГЛОМ Почему Зеленский не объявляет России войну?
- 11.04 00:41 Учёные рассказали об уникальном луноходе нового поколения
- 09.04 12:50 Ученые из США разрабатывают приставку к унитазу, которая сможет выявлять COVID-19
- 26.03 10:56 Предприятие Госкорпорации «Роскосмос» опубликовало проект марсианской автоматической межпланетной станции
- 22.03 16:57 Научный обмен с государственными учреждениями России запрещен