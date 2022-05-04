Российская наука под санкциями: индивидуальные связи сохраняются, с организациями сотрудничество прекращено

Аргументы Недели → Наука 13+

4 мая 2022, 11:14

Западные страны уже с 25 февраля текущего года начали расторгать контракты и отменять совместные с Россией научные программы. Первой стала Германия, к ней присоединились государства Прибалтики, Финляндия, Дания. Французские и канадские организации ограничили партнёрство, Великобритания заявила о прекращении выплат по грантам. При этом сотрудничество с отдельными представителями российской науки продолжается и поощряется. Тем не менее, учитывая общемировую тенденцию командной работы, сохранение научно-технических связей на прежнем уровне затруднительно, изоляция России неизбежна.



Сотрудник ВШЭ, профессор Ирина Дежина, обозначила положительные моменты сложившейся ситуации. Теперь для подтверждения квалификации и получения вознаграждений российским представителям науки не нужно публиковаться в иностранных изданиях. Одновременно возрастает значимость прикладных направлений, что необходимо для развития собственной технологической базы.



Отрицательно, по мнению эксперта, на отечественной науке скажутся санкции, наложенный на международные конференции. Сотрудничество в этой сфере затруднено не только по политическим, но и по экономическим причинам. Отключение России от SWIFT делает невозможным оплату участия в конгрессах, приобретение подписок на научные издания. Проблемы возникнут и с оборудованием, которое на 80% закупалось за границей, однако это должно подтолкнуть развитие собственного приборостроения. Существенного оттока кадров из страны эксперты не ожидают.



