Алексей Текслер: «Успехи Южного Урала будут напрямую связаны с успехами в науке»

Аргументы Недели. Челябинск → Наука 13+

15 апреля 2022, 10:20 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

У региона есть потенциал для развития промышленности.

В России запущен пилотный проект по планированию новых тематик фундаментальных научных исследований. Соответствующее распоряжение подписано главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Нововведение касается вузов и научных институтов, которые являются частью научно-образовательных центров мирового уровня. Таких в Челябинской области три. Они входят в Уральский НОЦ. Представители ЮУрГУ, МГТУ им. Г. И. Носова и ЧелГУ отмечают, что новый порядок позволит ускорить проуесс внедрения научных разработок в реальное производство.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, сейчас перед Челябинской областью стоит задача придать динамику процессам взаимодействия с реальным сектором экономики. «Сегодняшняя ситуация — это новые возможности для развития промышленности, для импортозамещения, для развития нашего научного потенциала. Мы при желании можем сделать буквально все. Я убежден, что успехи в развитии региона будут напрямую связаны с успехами в науке», — подчеркнул Алексей Текслер.