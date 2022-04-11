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Учёные рассказали об уникальном луноходе нового поколения

, 00:41 , Журналист Источник: rg.ru

Учёные рассказали об уникальном луноходе нового поколения

Российскими учёными создаётся уникальный луноход, на котором могут ехать сразу 3 космонавта. Его разрабатывают с прицелом на будущую колонизацию земного спутника. В СМИ умудрились добыть информацию о структуре нового аппарата. Главный корпус, массивные двери сделаны из дерева, на стенах есть панели, сдвоенная ходовая часть. По лунным меркам ходовая часть достаточно мощная.

«Изначально предполагалось, что он будет передвигаться на гусеницах», - рассказали учёные, «Но мы предложили систему колёс. В том числе потому, что гусеницы могли соскользнуть с катков, а в условиях Луны их было бы некому поставить обратно». Также нужно было учитывать, что аппарату, управляемому с Земли, придётся работать в сложнейших лунных условиях. Ожидаемые перепады температур – от -120 до +100.

Испытания объекта проходили на разных площадках, включая институт. Удалось прокатить по имитированной горке колесо-дублёр от настоящего лунохода. При этом, общий вес «лунного самохода» составляет 800 земных килограммов. В условиях спутника Земли они превращаются примерно в 150 км, за счёт меньшей силы гравитации.

Российская космическая отрасль продолжает развиваться, а вместе с ней строятся планы на тему будущего освоения межзвёздных просторов. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы увидим новые чудеса высоких технологий, которые помогут в дальнейшей колонизации нашего же земного спутника.

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