Учёные из Владивостока на переднем крае биобезопасности

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23 марта 2022, 06:09

Представители стран Юго-Восточной Азии проявляют активный интерес к российским технологиям в области биобезопасности, в том числе тест-системам, на фоне распространения нового штамма COVID-19 «стелс»-омикрон». Об этом сообщил директор владивостокского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора доктор биологических наук профессор Института наук о жизни и биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов, информирует «Тихоокеанская Россия».

«Мы знаем, что в Юго-Восточной Азии «стелс-омикрон» начинает набирать обороты, в том числе поэтому интерес к нашим технологиям, российским тест-системам, у специалистов из стран Юго-Восточной Азии повышенный. Поэтому они здесь, несмотря на все логистические сложности», — рассказал профессор Щелканов агентству «Интерфакс».

«Сейчас омикрон цветёт пышным цветом в Южной Корее, откуда был занесён в китайскую провинцию Цзилинь», — заметил учёный-вирусолог.

Профессор М.Ю. Щелканов также добавил, что считает маловероятным проникновение этого штамма на российский Дальний Восток через российско-китайскую границу, поскольку пассажирское сообщение через пункты пропуска не ведётся.

По словам учёного, российские тест-системы и вакцины эффективны и в отношении «стелс-омикрона».

«Также представим участникам центр биологической безопасности Роспотребнадзора, открытый в 2018 году. Основное направление деятельности центра — повышение квалификации отечественных и зарубежных специалистов. В результате работы центра мы получаем за рубежом когорту специалистов, которые знакомы с нашими технологиями, нашими тест-системами. Кроме того, мы таким образом продвигаем отечественные тест-системы, что сейчас особенно важно», — отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова.

По словам М.Ю. Щелканова, за время работы центра обучение в нём прошли десятки специалистов, в том числе из Вьетнама и Индии.

Во Владивостоке на базе Дальневосточной федерального университета в понедельник текущей недели открылся семинар «Использование современных молекулярно-генетических технологий», в котором участвуют учёные из Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Участникам семинара представят опыт Российской Федерации в области биологической безопасности и ознакомят с российскими мобильными лабораториями, современными технологиями мониторинга природно-очаговых заболеваний и подходами к предотвращению опасных эпидемических ситуаций.

Семинар проводится Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по поручению российского правительства в рамках взаимодействия со странами-участниками АСЕАН.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что подвариант «омикрон»-штамма COVID-19 ВА.2, получивший название «стелс», имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности. ВА.2 является одним из подвидов штамма коронавируса «омикрон». По данным датского Института сывороток, подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта «альфа», что не позволяет идентифицировать его как «омикрон» с помощью стандартного ПЦР-теста. Это стало поводом дать BA.2 название «стелс-омикрон».