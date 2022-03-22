Научный обмен с государственными учреждениями России запрещен

В связи с ситуацией на Украине европейские научные центры и университеты продолжают заявлять о приостановке сотрудничества с РФ. Однако, как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, ЕС не намерен отстранять российских участников программы по обмену студентов и преподавателей Erasmus+. Такую же позицию выразила Немецкая служба академических обменов (DAAD). Российские студенты в Европе рассказали «Известиям», что не сталкиваются с дискриминацией в вузах. При этом в некоторых учебных заведениях стран ЕС ходят слухи о том, что прием новых учащихся из РФ может не состояться.
После 24 февраля украинское научное сообщество стало активно призывать европейских партнеров закрыть двери университетов для российских ученых. Проявить солидарность с украинским народом таким образом одной из первых решилась ФРГ. 26 февраля министр образования и научных исследований Германии (BMBF) Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что давнее сотрудничество с Россией приостановится. По ее словам, своими действиями РФ «попрощалась с международным сообществом». Речь идет о заморозке не только долгосрочного сотрудничества в области науки и исследований, но и профессионального обучения, подчеркнула министр.
Научное сотрудничество с РФ заморозили также Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Франция, Австрия и Швейцария.
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