Президент РАН Александр Сергеев: Главным итогом работы ученого теперь должна стать не публикация в журнале, а конечный продукт

Аргументы Недели → Наука 13+

16 марта 2022, 08:07 Источник: Российская газета

Если еще недавно мы признавали, что отстаем от ведущих стран по многим позициям, то сейчас, во время санкций, Россия попадает в технологическую изоляцию.



«Угрозы для технологической сферы страны самые серьезные. Чтобы их минимизировать, нужны экстраординарные меры. Речь уже идет не об импортозамещении, а об импортонезависимости. Мы хорошо знаем слабое звено нашей экономики - это инновации. Даже очень перспективные разработки науки не внедряются промышленностью. Хотя об этом говорят много лет, но разрыв между наукой и промышленностью во многих направлениях никак не удается преодолеть,- рассказывает в интервью «Российской газете» президент РАН Александр Сергеев. - Но почему таких проблем нет у нашей оборонки? Более того, именно благодаря тому, что там давно отработан эффективный механизм внедрения научных разработок, многие виды нашей военной техники являются лучшими в мире. Это пример подлинной импортонезависимости. Мы предлагаем такую систему использовать на гражданке».



Наши академические институты работают по госзаданиям. Но не секрет, что они сами себе ставят задачи, а отчитываются в основном публикациями в научных журналах. Так вот, эти госзадания в их нынешнем виде необходимо отменить уже в этом году. Мы оказались в другой стране, и науку надо делать иначе. Госзаданиями теперь должны стать первостепенные для страны приоритеты.



Академик предполагает, что серьезный крен в прикладные разработки неизбежен. И сегодня при ряде академических инcтитутов работают инжиниринговые центры и опытные производства. Здесь сохранись компетенции по созданию прототипов устройств и технологий. Это крайне важно, так как в последние десятилетия резко сократилась наша отраслевая наука. Главным итогом работы ученого теперь должна стать не публикация в журнале, а конечный продукт. Чтобы остановить утечку мозгов Сергеев предлагает единственное и очевидное условие: делать науку здесь должно быть лучше, чем там. И уже принятый пакет мер поддержки программистов про это.



«Положение сейчас очень сложное. Но давайте вспомним, что после страшной войны, в условиях жесточайшей разрухи страна за 4 года создала атомную бомбу. А через 16 лет после войны отправила первого человека в космос. Россия не раз оказывалась, казалось бы, в безвыходных ситуациях, но всегда находила выход. У нас есть, с кого брать пример»,- говорит президент РАН.



