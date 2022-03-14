Российские учёные укрепили зарубежные экономики своими открытиями

Инновационная система РФ оказалась разомкнутой. Научно-исследовательские работы и конструкторская деятельность отечественных учёных, как показала практика, повысили конкурентоспособность других экономик. Результатами открытий российских учёных чаще пользуются иностранцы. Им удаётся легко коммерционализировать достижения науки.
Преодоление санкций коллективного Запада возможен только при наличии в стране серьёзной научной базы. По численности исследователей Россия находится на 6 месте в мире. В стране 406 тысяч ученных. Правда, бюджеты на деятельность наших учёных намного ниже, чем в США, Германии, Англии. Ряд российских учёных работают в традиционных сферах, часть ушла под госзаказ. Помимо этого возникла корпоративная наука.
Зависимость от внешнего мира также подрывает науку, особенно по электронному компоненту, химическим реактивам. Для превращения фундаментальных и прикладных исследований в конкретные продукты и товары нужна свобода в предпринимательской деятельности и наличие финансовой поддержки.
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