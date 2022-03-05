Ректор УрФУ отметил проект южноуральских ученых в космической отрасли

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5 марта 2022, 07:31 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полпреда Президента РФ в УрФО

Фото с сайта ЮУрГУ

Специалисты создали и испытали демонстраторы двигательной установки для возвращаемой ракеты-носителя.

НИИ машиностроения, ГРЦ имени Макеева и Южно-Уральский государственный университет в 2021 году разработали и испытали демонстраторы двигательной установки для возвращаемой ракеты-носителя. Эта работа ведется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Вопросы развития УМНОЦ стали предметом обсуждения полномочного представителя Президента России Владимира Якушева и ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова. В ходе встречи руководитель вуза подробно рассказал о деятельности УМНОЦ, в частности, о проекте, в котором задействованы специалисты из Челябинской области.

Как подчеркнул Владимир Якушев, УМНОЦ зарекомендовал себя как действенный инструмент реализации региональной технологической повестки. Он обеспечивает кооперацию научных организаций, высших учебных заведений и промышленных предприятий. Обсуждая планы работы УМНОЦ на текущий год, полномочный представитель Президента России в УрФО отметил ведущую роль центра в создании прорывных технологий. Быстрый вывод их на рынок особенно важен в условиях санкций.