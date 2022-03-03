Григорий Трубников: для исследований на новом коллайдере NICA в Дубну из США и Европы вернулись сотни российских ученых

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3 марта 2022, 12:22 Источник: Газета.ру

строительство коллайдера в Дубне, фото: Andrei Solomonov, globallookpress.com

Для исследований на новом коллайдере NICA, создание которого завершается в Дубне Московской области, в Россию из США и Швейцарии вернулись несколько сот российских ученых.

Директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников в интервью «Газете.Ru» рассказал, что сейчас многие ученые возраста 40-55 лет возвращаются или приезжают в Дубну.

По словам Трубникова, на примере института в Дубне это сотни людей самого продуктивного возраста. Это ученые и инженеры, которые на протяжении 15−20 лет работали на экспериментах в ЦЕРН или в Брукхейвенской лаборатории в США.

Директор Объединенного института ядерных исследований отметил, что в Дубне появилась задача, на которую возвращаются сотни ученых и приезжают новые.

Коллайдер NICA в Дубне – самый известный из проектов класса «мегасайнс» в России, завершение которого ожидается в этом году. Трубников уточил, что технологический пуск коллайдера намечен на 2023 год.