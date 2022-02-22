Научные статьи в медицинских журналах зачастую пишут литературные негры на деньги фармы

Аргументы Недели → Наука 13+

22 февраля 2022, 11:43

Практически все медицинские научные журналы в конечном итоге содержатся на деньги фарминдустрии. Более того, их редакторам Большая Фарма напрямую доплачивает. И поскольку журналы полностью зависят от фармпромышленности, они стараются не публиковать отрицательных статей о вреде лекарств. Вот вам печальный факт нашей жизни: научные журналы опубликовали 100% поступивших им исследований, доказывающих, что антидепрессанты работают, и только 7% исследований, доказывающих, что антидепрессанты вредят. И понятно почему: кто же будет кусать кормящую руку? Кто заплатит за отрицательный отзыв? Так можно и спонсоров рассердить!.. Но у людей, читающих научные журналы и ничего не знающих про отвергнутые статьи, невольно складывается впечатление, что антидепрессанты – это прекрасно работающие препараты, ведь про то, что они работают, в разы больше публикаций, чем про их бесполезность. А между тем исследований «против» антидепрессантов было ровно столько же, сколько и «за», просто они не были опубликованы, так как за ними никто не стоял.



Откуда вообще берутся статьи в научных журналах? Однажды британское издание Observer опубликовало своё расследование о том, как пишутся «научные» статьи в медицинские журналы.



Что такое «литературные негры», все знают. Так вот, неожиданно выяснилось, что научные публикации зачастую готовят «научные негры». Оказалось, что сотни (!) статей в медицинских журналах, которые якобы были написаны врачами и учёными, на самом деле сварганены безымянными авторами за деньги фармацевтических компаний. А титулованным специалистам дают «гонорар», чтобы они просто поставили подпись, либо даже они ставят под статьёй свою подпись совершенно бесплатно, ведь докторам нужны публикации в уважаемых изданиях!



По расчётам исследователей, почти половина всех статей принадлежат райтерам фармкомпаний, и материалы эти являются не чем иным, как замаскированной под научную работу рекламой того или другого препарата.



Когда в США в своё время возбудили уголовное дело против компании Pfizer, были обнародованы внутренние документы компании, представлявшие собой груды «научных статей» без подписей, восхваляющие продукцию этой фирмы. Они ждали только согласований гонораров для тех людей, которые согласились бы поставить под ними свои подписи.



Медицина XXI века не будет лечить болезни, она начнёт восстанавливать здоровье. И она будет не аналитической, а интегральной, она не станет заниматься «кусками человека», как сейчас, когда существуют гепатологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, а также специалисты по ухо-горло-носу. Человек – система единая, поэтому лечить его нужно холистично, то есть целиком.



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