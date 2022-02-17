Челябинские эксперты прокомментируют последние научные события

Аргументы Недели. Челябинск → Наука 13+

17 февраля 2022, 09:29 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Темами обсуждения станут черные дыры, устойчивость к антибиотикам и вода на Марсе.



Сегодня, 17 февраля, состоится очередной выпуск научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». Южноуральские эксперты соберутся в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска, чтобы обсудить последние мировые событий и новости, связанные с наукой.

В этот раз участниками ток-шоу станут старший научный сотрудник лаборатории сенсорики НОЦ «Цифровая индустрия», доцент кафедры оптоинформатики Института естественных и точных наук ЮУрГУ Александр Герасимов; заведующая лабораторией молекулярно-клеточной радиобиологии Уральского научно-практического центра радиационной медицины ФМБА России, доцент биологического факультета Челябинского государственного университета Евгения Блинова; начальник отдела материально-технического обеспечения химического факультета Челябинского государственного университета Константин Киселев. Модератором устного журнала выступает победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня», член Союза журналистов России Рифат Абдрашитов.

Они обсудят Одинокие черные дыры, устойчивость бактерий к антибиотикам, электролиз воды в марсианских условиях и существуют ли X-частицы, способные объяснить Большой взрыв. Зрители будут наблюдать за происходящим с помощью большого экрана в кинозале, а также смогут задавать экспертам свои вопросы. Авторам лучших вопросов спикеры традиционно вручат научно-популярные книги. Также у гостей ИЦАЭ будет возможность пообщаться с южноуральскими учеными в режиме реального времени сразу после ток-шоу.

Зрителей ждут в ИЦАЭ Челябинска, начало устного журнала в 19 часов. Посещение бесплатное, необходима предварительная регистрация. Также организаторы напоминают о санитарно-эпидемиологических требованиях. Участником можно стать при наличии сертификата о вакцинации или при предъявлении справки о перенесённом COVID-19 (не позднее 6 месяцев). Несовершеннолетние могут присутствовать при соблюдении санитарных требований.

Научно-популярный журнал «Язык Эйнштейна Это проект сети ИЦАЭ Добавим, что мероприятие пройдет при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс».

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