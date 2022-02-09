Еще один южноуральский робот может отправиться в космос

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9 февраля 2022, 06:47 Татьяна Михайлова Источник: Роскосмос

Фото с сайта Роскосмоса

Он будет использоваться для выполнения задач в агрессивной для человека среде.

НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска совместно с РКК «Энергия» ведут работы по созданию антропоморфного робота нового поколения. «Теледроид» — так назван робот — будет выполнять задачи в открытом космосе. Ему под силу экспериментальная отработка типовых операций как в копирующем движения оператора, так и в автоматическом режиме. Применение «Теледроида» позволит существенно сократить пребывание человека в опасной среде, облегчить работу за бортом, освободив космонавтов для решения иных задач.

Буквально на этой неделе Госкорпорация «Роскосмос» представила первые кадры прототипа «Теледроида».

Напомним, что в 2019 году на борту МКС в рамках эксперимента «Испытатель» тестировался первый российский антропоморфный робот Skybot F-850, известный как FEDOR. В его создании участвовали специалисты из «Андроидной техники».