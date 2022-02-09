На исследования по приоритетным для региона направлениям выделено 100 млн рублей

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9 февраля 2022, 06:43 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Это средства Российского научного фонда и областного бюджета.

В правительстве Челябинской области состоялось расширенное заседание Совета при губернаторе по вопросам высшего образования и науки. Мероприятие было приурочено ко Дню науки, в нем приняли участие руководители вузов и ученые. Заседание провел Алексей Текслер. Были подведены итоги Года науки и намечены ключевые точки развития научного потенциала Южного Урала.

В 2022 году на исследования по приоритетным для региона направлениям будет направлено 100 миллионов рублей. Это средства Российского научного фонда и областного бюджета. Исследования будут проведены учеными Челябинской области.

Особое внимание губернатор Алексей Текслер уделил вовлечению в науку молодых южноуральцев. Председатель Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области Денис Винник выразил особую благодарность губернатору за поддержку исследователей, начинающих свой профессиональный путь. Напомним, что в прошлом году в регионе стартовала программа по улучшению жилищных условий молодых ученых.