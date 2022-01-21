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Эпидемиолог У Цзунью сомневается, что COVID-19 станет для человечества аналогом гриппа

, 16:24 Источник: ТАСС

Эпидемиолог У Цзунью сомневается, что COVID-19 станет для человечества аналогом гриппа
тесты на COVID-19, pixabay.com

Ведущий специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью 21 января выразил мнение, что COVID-19 вряд ли сможет стать для человечества повседневной обыденностью, как грипп.

По мнению эксперта, такая возможность чрезвычайно мала, поскольку грипп является заболеванием верхней части дыхательных путей, а коронавирус нового типа в большинстве случаев поражает легкие и может распространиться на другие органы.

У Цзунью добавил, что смертность от COVID-19 значительно выше, чем от гриппа, даже если речь идет о сравнительно щадящем варианте заболевания – штамме "омикрон".

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