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Термоядерный синтез электроэнергии может появиться в 2030-х годах

, 17:18

Термоядерный синтез электроэнергии может появиться в 2030-х годах

Использование термоядерного синтеза позволило бы решить многие климатические и энергетические проблемы человечества. Атомная энергия сократит выбросы парниковых газов в атмосферу, считает Дредерик Бордри, руководивший строительством Большого адронного коллайдера.

Термоядерный синтез обеспечит человечество дешёвым теплом и электроэнергией. Негативные климатические изменения на планете остановятся. Однако технология требует серьёзной подготовки и финансовых вложений. Главная задача создателей коллайдера - заставить устройство вырабатывать больше энергии, чем оно само потребляет.

Термоядерный реактор возводится во Франции с 2008 года при участии многих развитых государств, в том числе и России. Учёные хотят запустить термоядерную реакцию, которая удовлетворила бы потребности человечества в дешёвом электричестве. По прогнозам, это может случиться в 2030-х годах.

Термоядерный синтез в естественных условиях происходит на солнце. Только он носит неуправляемый характер. Каждую секунду там сгорает до 4 миллионов горючего вещества, которое в итоге превращается в лучистую энергию. Учёные пытаются «приручить» этот процесс.

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