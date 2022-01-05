Израильские ученые научили золотых рыбок управлять машиной

Ученые из Израиля создали машину Fish Operated Vehicle (FOV) и научили шестерых золотых рыбок управлять ей и ездить по суше.
Исследователи из Университета Бен-Гуриона доказали, что рыбы могут управлять транспортным средством и ориентироваться в направлении цели в комнате размером три на четыре метра.
FOV представляет собой аквариум из оргстекла, оснащенный четырьмя колесами, а также камеры для отслеживания движения рыб, компьютера и технологии, определяющей местоположения машины.
«Транспортное средство разработано таким образом, что положение рыбы приводит в действие колеса. Реакция транспортного средства на положение рыбы позволяла ей двигаться», — уточнили израильтяне.
Сообщается, что скорость машины составляет около 1,5 км/ч.
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