Израильские ученые научили золотых рыбок управлять машиной

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5 января 2022, 15:44 Источник: hightech.fm

Фото: pixabay.com

Ученые из Израиля создали машину Fish Operated Vehicle (FOV) и научили шестерых золотых рыбок управлять ей и ездить по суше.



Исследователи из Университета Бен-Гуриона доказали, что рыбы могут управлять транспортным средством и ориентироваться в направлении цели в комнате размером три на четыре метра.



FOV представляет собой аквариум из оргстекла, оснащенный четырьмя колесами, а также камеры для отслеживания движения рыб, компьютера и технологии, определяющей местоположения машины.



«Транспортное средство разработано таким образом, что положение рыбы приводит в действие колеса. Реакция транспортного средства на положение рыбы позволяла ей двигаться», — уточнили израильтяне.



Сообщается, что скорость машины составляет около 1,5 км/ч.





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