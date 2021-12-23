Найден способ экологично утилизировать пластиковые отходы

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23 декабря 2021, 21:18 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Проблема переработки и утилизации отходов является одной из наиболее острых и масштабных в современной России.

Сегодня множество свалок переполнено отходами, значительное количество которых содержат углеводороды (пластик, резина, твердые коммунальные и бытовые отходы), которые долго разлагаются в природе и могут быть источниками загрязняющих веществ, опасных для окружающей среды. Первоочередная причина, препятствующая сокращению мусорных массивов – это отсутствие эффективных и экологически чистых промышленных технологий утилизации, которые могут быть массово внедрены.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" предложили новый способ переработки - разработана установка, которая разлагает пластик, резину и бытовые отходы при помощи перегретого пара.

Установка представляет собой металлический реактор, который обогревается внешним источником тепла, в который подаются отходы и перегретый пар с температурой 8500С.

Технология позволяет провести термическую деструкцию отходов, в частности, пластика, без доступа кислорода (пиролиз), а далее провести газификацию с помощью перегретого до 800 градусов Цельсия пара с получением синтез газа и низкомолекулярных углеводородных фракций.

«Полученная газовая смесь газов является безопасной для окружающей среды. Кроме того, сейчас мы работаем над тем, чтобы использовать часть энергии от этих газов для питания топливных элементов: по оценкам зарубежных специалистов, в результате электрохимических реакций можно получать электрическую энергию с высоким КПД (около 65%). Таким образом, развитие нашей технологии по факту позволит превращать отходы в электричество»,- отмечает доцент кафедры Радиотехнической электроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Вячеслав Иванов.

Метод утилизации отходов с помощью перегретого пара получил два патента.

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