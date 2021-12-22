Увеличение автомагистралей ускоряет вымирание местных популяций животных

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22 декабря 2021, 18:15 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Если наблюдаемые в последние годы показатели дорожно-транспортных происшествий с животными сохранятся, то отдельные популяции могут исчезнуть в течение 50 лет. К таким выводам пришел международный коллектив исследователей из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии.

В настоящее время существуют планы расширения глобальной торговли, особенно в странах с развивающимися рынками: в Латинской Америке, Азии, Африке, а также в Европе. Эти инициативы будут способствовать росту региональных и межконтинентальных транспортных потоков, в том числе за счет строительства более 25 млн км новых автомобильных дорог. Вполне вероятно, что многие из них будут проходить по территориям с высоким биологическим разнообразием, по регионам с большим числом видов, находящихся под угрозой исчезновения. Области обитания животных, для которых повышен риск исчезновения из-за ДТП, совпадают с территориями, где высока плотность дорог.

В течение пяти лет ученые анализировали влияние ДТП с животными на популяции млекопитающих, которые находятся под угрозой исчезновения. В исследовании участвовал 71 вид животных. Среди них также были виды, которым угроза исчезновения в настоящее время не грозит.

«Мы разработали математическую модель с использованием видовых и популяционных характеристик животных, которая позволила оценить для 392 видов млекопитающих риск их гибели в результате ДТП. Особо уязвимыми оказались 124 вида (32% от исследованных), в числе которых есть два вида российской фауны – бурый медведь и амурский тигр. Основная причина дорожных конфликтов — пересечение автодорогами индивидуальных участков, суточных и сезонных путей перемещений животных, — рассказала к.г.н., старший научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ и соавтор исследования Елена Королёва.

Проведенное исследование в очередной раз показало, насколько важно при планировании и расширении дорожной инфраструктуры проводить консультации с экологами и специалистами по охране живой природы. Только комплексная аналитика способна свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

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