Автомобильное топливо из полимерных отходов

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21 декабря 2021, 18:40 Татьяна САВКИНА Источник: scientificrussia.ru

Объем материалов из пластика ежегодно растет.

Полимеры занимают одно из первых мест в составе твердых бытовых отходов и опасны для окружающей среды. Период их разложения может составлять от 100 до 500 лет. Ученые Пермского Политеха предложили способ переработки пластика, с помощью которого можно получить полезные продукты – дизельное топливо и сырье для нефтехимии. Технология сможет стать альтернативой сжиганию.

Сейчас полимерные отходы, которые не подлежат переработке, сжигают или подвергают захоронению. Эти способы утилизации приводят к образованию парниковых газов и отрицательно влияют на окружающую среду. Ученые предложили технологию, которая позволила бы не только утилизировать отходы, но и получить ценные продукты: дизельное топливо и сырье для нефтехимии.

Более половины всего объема полимерных материалов составляют полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ), поэтому их переработка становится все более актуальной задачей, считают ученые.

Сейчас на нефтеперерабатывающих предприятиях используют установки каталитического крекинга для получения высокооктанового бензина, газойля и других продуктов. При этом процессе тяжелые молекулы углеводородов нагреваются и распадаются на легкие. Ученые предложили добавлять к этому сырью пластиковые отходы.

По словам ученых, разработка может быть полезна для внедрения на предприятиях нефтеперерабатывающей сферы.

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